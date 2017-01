Melissa Satta e Boateng, mano nella mano

Il termometro scende e la coppia si scalda a Milano

10/2/2013

foto Olycom

Sono proprio innamorati Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng. Camminano mano nella mano per le vie del centro e sfidano il freddo di Milano. Il 2013 dovrebbe essere anche l'anno giusto, come più volte annunciato, per convolare a nozze. La coppia infatti è più unita che mai e ormai sono tante le occasioni, mondane e non, in cui si fanno immortalare felici e sorridenti. Sempre avvinghiati e uniti. Come due veri piccioncini.

E anche se il Boa cerca di mascherarsi (non solo per carnevale) con occhiali da sole e cappuccio in testa in bianco e nero (per una volta ha tradito la sua fede rossonera), i due non sfuggono agli obiettivi dei paparazzi neanche quando entrano nei negozi per fare shopping. Il termometro scende e la coppia si scalda.