Alle star piace l'autoscatto in topless

Da Nicole Minetti alla Canessa, mostrarsi a seno nudo è una vera moda

10/2/2013

foto Twitter

Tutte in topless. Le star dello showbiz amano postare le loro foto e farsi immortalare in pose hot. Da Guendalina Canessa a Nicole Minetti, da Belen a Justine Mattera, gli scatti privati delle vip diventano spesso pubblici. In bianco e nero e a colori per evidenziare i tatuaggi, con le mani che coprono il décolleté, o di spalle, la lingerie è bandita. Per la gioia dei fan.

E se la Mattera posta su Twitter gli scatti piccanti del backstage di un servizio fotografico, Belen risponde con un look provocante in pelle e in pizzo in cui scopre il pancione con le braccia a coprire pudicamente il seno. Lo stesso non si può dire della più "spregiudicata" Adrianne Curry, che davanti allo specchio non resiste all'autoscatto mezza nuda. Sempre davanti allo specchio, curve conturbanti anche per Nicole Minetti che in quanto a sensualità non è da meno. La Canessa ormai da tempo ha abituato i suoi social fan con foto che mettono in risalto sua femminilità, e persino Anna Tatangelo ultimamente si è fatta immortalare con i seni in bella vista. La moda di mostrare il décolleté è davvero trasversale.