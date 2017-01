Nina Moric: "A San Valentino divorzio da Fabrizio"

La showgirl adesso vuole una bimba dal nuovo amore Matteo Bobbi

9/2/2013

foto Gente

Altro che divorzio da Corona, Nina Moric pensa addirittura all'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. La showgirl ne parla con il settimanale "Gente" per cui posa in mise hot, mostrando il décolleté generoso tra trasparenze e lingerie sexy. "Quello con Fabrizio non era vero amore", assicura adesso Nina che è tornata a sorridere con il nuovo fidanzato, il pilota Matteo Bobbi: "Da lui vorrei una bimba".

Il 14 febbraio per la Moric è un giorno davvero da ricordare. Non solo perché festeggerà San Valentino con il suo nuovo amore, ma soprattutto perché quel giorno divorzierà dall'ex marito Corona, ora in carcere: "Ora desidero avere una famiglia, mi piacerebbe sposarmi in chiesa, per questo vorrei annullare il matrimonio con Fabrizio. Credo nell'amore per sempre, quello che ti fa crescere e invecchiare con l'uomo che hai scelto. E sogno di avere presto una bambina". Poi Nina parla del suo nuovo amore: "E' un cuore d'oro, con lui ho capito che cos'è l'amore vero. Dopo tanto tempo mi sento amata e apprezzata. Mi aiuta in tutto e sta con me in modo disinteressato". Infine fa mea culpa: "L'ansia mi aveva portato a deturparmi con il botox, ora sono quella di sempre". Una donna nuova.