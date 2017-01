Andrea Lehotska innamorata dei suoi ratti

Coccole e attenzioni per i coinquilini speciali dell'ex naufraga

8/2/2013

foto Twitter

C'è chi farebbe pazzie per il proprio cane e chi invece per il proprio ratto. Così come la bellissima Andrea Lehotska che condivide appartamento e giornate con due topini che considera praticamente suoi figli. Gli prepara piatti sfiziosi, li mette a dormire con sé e se li porta anche in trasferta, in auto o in treno. E mentre l'ex naufraga gioca con i suoi coinquilini ci permette di sbirciare alcuni angoli di casa sua.



L'avevamo lasciata nella stanza di un ospedale in attesa di essere operata alle tonsille, con tanto di descrizione dettagliata dei vari passaggi pre e post operatori, e ora, a distanza di qualche mese, Andrea apre la porta di casa agli amici di Twitter per mostrare il suo mondo. Dischetti in cotone a terra, pop corn tra scarpe e calze, caricabatterie del cellulare e giornali, il tutto ammucchiato in un angolo. “Alla faccia dei vip che son perfetti e hanno la domestica,beh,io no! :D”, commenta sarcastica. E poi quegli scatti originali, dedicati ai suoi piccoli grandi amori, le ratte. Le fotografa mentre giocano, mentre sgranocchiano dei semini, mentre dormono sotto le coperte del suo letto e nella gabbietta e anche mentre se le coccola in viaggio. Mostrino, “di una bruttezza unica” (così scrive la Lehotska) l'ha recentemente seguita in treno. Da Ancona a Milano è stata tra le sue braccia, forse perché ha problemi di salute: “Il Mostro sta male,disturbo di equilibrio e deficit del coordinamento motorio dice il medico...panico :( :( :( “.