Alessia Marcuzzi, frangia d'amore

Tra whishlist e restyling ai capelli

8/2/2013

foto Instagram

Cinguetta pensando a San Valentino, elargendo consigli e whishlist per il giorno degli innamorati, lei che – per quanto ne sappiamo – è single. Intanto si occupa del suo restyling a partire dall'acconciatura e il dilemma è grande: frangetta sì o no. Alla fine decide: sì alla frangetta. E così Alessia Marcuzzi taglia i capelli biondi, e forse sfibrati dal mare (di Miami), e posa gli scatti: bellissima come sempre.

L'abbiamo vista in vacanza al mare con un'amica in pose ammiccanti e sensazionali che mettevano in rilievo il suo fisico sensuale e sempre al top. L'acqua salta e il sole forse le hanno rovinato un po' i capelli e così è arrivato il momento di qualche sforbiciata: una spuntatina alle punte e una nuova frangetta a incorniciare il suo viso. Ma tra un cinguettio e un “desiderio” per San Valentino, che Alessia abbia voluto arrivare “rinnovata” alla festa degli innamorati a partire dai capelli?