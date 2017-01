Eleonora Pedron, struccata è bellissima

L'ex Miss per le vie di Milano, sembra una ragazzina

8/2/2013

foto Olycom

Il viso acqua e sapone, pulito, da ragazzina, come se il tempo non fosse passato per lei. Eleonora Pedron, Miss Italia 2002, passeggia per le vie di Milano. Look sportivo, tacchi altissimi, senza calze non un filo di trucco. Bellissima e con un fisico da modella, anzi da Miss.

Di casa a Montecarlo dove vive con l'ex campione di motociclismo Max Biaggi e i loro due bambini la splendida ex Miss torna spesso a Milano e non si perde un giro nel quadrilatero della moda. Riservata e lontana dai riflettori quando viene avvistata però i flash sono tutti per lei. E Eleonora se li merita tutti.



Struccata, i lunghi capelli sciolti, avvolta in un cappottone con i jeans stretti che sottolineano le lunghe gambe magre e sinuose. E pensare che è mamma di due bambini. Chi lo direbbe? Il volto sembra ancora quello della ventenne che vinse il titolo a Montecatini 10 anni fa. Adesso di anni la Pedron ne ha 30 ma per lei il tempo si è fermato.