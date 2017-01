Antonella Mosetti mostra il lato più fetish

Le foto più hot in mutande e reggiseno

8/2/2013

foto Instagram

Tra foto ardite, shooting, pose e immagini ad alto tasso erotico, Antonella Mosetti continua a stupire. Dopo l'addio ad Aldo Montano ha incrementato i suoi cinguettii e su Instagram carica decine di fotografie che la ritraggono in momenti sexy o con particolari fetish. L'ultimo scatto mostra il suo fisico bollente in slip e reggiseno, tra le altre immagini i piedi tatuati e laccati.

Gioca con l'erotismo sul suo profilo Instagram e così carica foto che la ritraggono in atteggiamenti hot, ma mette anche i piedi laccati, le gambe con i tacchi altissimi e le pose in camera da letto. Non si vede mai il volto per lasciare i followers nel dubbio. Sarà lei?