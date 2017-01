Stefano De Martino mostra gli addominali

Anche Boateng, Bolle e Ramazzotti però ci tengono al fisico...

8/2/2013

foto Da video

Sexy e selvaggio, gli addominali ben delineati che paiono scolpiti, un fisico da Adone, Stefano De Martino sa come conquistare le donne, anzi la sua Belen e, in vena di esibizionismo eccolo di nuovo su Facebook a sfoggiare la sua virilità. Ma non è il solo, al fisico e agli addominali ci tengono anche Boateng, Ramazzotti, Brumotti, Bolle...

Insomma non solo bellezze al femminile, anche gli uomini dello showbiz fanno la loro parte e richiedono un po' di notorietà... fisica. Così mentre De Martino si allena sul tetto di un palazzo nel nuovo video postato sul suo profilo YouTube, muscoli scultorei in bella vista, tra salti e piroette, fisico asciutto e addominali statuari, Eros Ramazzoti "suda" sulla cyclette per tenersi in forma. Non avrà il fisico di De Martino, ma davanti alle migliaia di fans che lo osannano in concerto Eros, che ha già superato gli anta, deve mostrarsi ancora aitante e in forma.



Palestra anche per Kevin Prince Boateng, i cui addominali non hanno nulla da invidiare a quelli di Stefano e nemmeno il resto del corpo! E per Costantino Vitagliano, che in qualità di sexy tronista ha una reputazione, almeno fisica, da difendere. Vittorio Brumotti è sempre in movimento, anche se il più delle volte è su due ruote, e il suo fisico asciutto e allenato lo dimostra. In quanto a muscoli il biker è promosso a pieni voti e gli scatti su Twitter lo dimostrano. Tripudio di forme scultoree infine per Roberto Bolle. Lui non ha bisogno di commenti: dieci e lode.