Tra acciacchi e infortuni i vip vedono nero

Lesione al bicipite per la D'Urso e labbra gonfie per la Pellegrinelli

8/2/2013

foto Instagram

Nulla più fermare Barbara D'Urso, neppure una lesione al bicipite destro che la costringe a girare per i corridoi di Cologno Monzese con i cerotti a strisce blu e gialli. Non se la cava benissimo neanche Marica Pellegrinelli che dopo quattordici ore di volo si ritrova le labbra come due canotti, senza dimenticare l'occhio nero di Elenoire Casalegno e l'influenza che ha messo a k.o. prima Emma Marrone e poi Federica Fontana.



Non possiamo fare altro che incoraggiare le star di casa ricordando che la primavera è alle porte e con il sole alto in cielo tutto pesa meno, dai piccoli acciacchi di stagione, agli scomodi incidenti domestici e in palestra. Solo qualche giorno fa la conduttrice di Pomeriggio 5 cinguettava su Twitter: “Buongiorno! Mi sa che ho combinato un casino facendo pilates. Sto andando a fare ecografia”. Una foto al monitor dell'ecografo e la sentenza, lesione al bicipite. Un autoscatto al braccio e due di Salvo Sottile, che ha pizzicato Barbara al lavoro, mostrano le stricioline della kinesio taping.



Anche Marica, la compagna di Eros Ramazzotti, con un primo piano sul suo viso, mostra le labbra gonfie e commenta si Instagram: “Dopo 14h di volo un piccolo pensiero dal mio apparato immunitario #epensarecheserifannocosì mi sento un canotto! Allergia”.



Mentre la Casalegno deve fare i conti con un occhio nero causato per distrazione, l'influenza non ha risparmiato Emma, che fortunatamente si sente un po' meglio e Federica Fontana che scrive ai follower: “Che notte, questo virus è tremendo”.