Giappone, un calendario "scritto" sul corpo delle donne

La data disegnata su cosce, gambe, décolleté o fondoschiena

7/2/2013

foto Dal Web

In Giappone ne vanno tutti pazzi, è il Nyotai Goyomi Calendar, che tradotto significa calendario del corpo femminile. 365 pagine di splendide ragazze giapponesi, di cui non si rivela mai il volto, che espongono una parte del loro corpo, sulla cui pelle è scritto a mano, in giapponese, data e mese. Décolleté, glutei, cosce, caviglie... e così via, ma niente volgarità, questa è arte... un po' fetish.

Il primo Nyotai Goyomi Calendar è stato pubblicato nel 2011 e ad oggi esiste solo l'edizione di quell'anno e del 2012. Per l'anno in corso invece non è ancora disponibile la versione aggiornata. Visto che la data è scritta rigorosamente in giapponese però per noi occidentali vanno bene anche gli scatti delle precedenti edizioni.



E allora ecco un tripudio sexy e sensuale di corpi femminili vestiti da scolarette, infermiere o cameriere, o in kimono tradizionale giapponese. Niente volto però, l'attenzione è rivolta sulle forme femminili e sulla parte del corpo su cui è scritta la data. Una sorta di feticismo del Sol Levante molto soft, che aggiunge un pizzico di piccante ad ogni giorno dell'anno.