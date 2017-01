Carnevale, Boa e Satta mascherati

E la Colombari compra chiacchere

7/2/2013

Elegante, raffinate, seriosa. Ecco la bella Martina Colombari in centro intenta ad acquistare chiacchere di Carnevale da portare a casa. Cappottino beige con chiusura con ganci di metallo, pantalone blu di velluttino, scarpe col tacco alto accollate, borsa griffata e all'ultimo grido, la ex Miss Italia sa sempre come farsi notare per il suo look. Ma la maschera più trendy è quella di Melissa Satta e Boateng...

E se Martina si prepara al Carnevale facendo incetta di dolci tipici della tradizione, altre belle dello spettacolo sono pronte a mascherarsi. Filippa Lagerback passa dall'abito da colombina a quello da vichinga, Anna Tatangelo sceglie il carnevale veneziano, Caterina Balivo veste il figlio da Dumbo, mentre Eva Henger fa indossare parrucche ricciolone a tutta la famiglia...