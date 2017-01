Guendalina Canessa, sexy profilo su Twitter

Avvolta da una luce bianca Guendalina Canessa posa senza veli coprendo con una mano il seno di cui si intravedono le conturbanti forme e mostra con orgoglio le farfalle tatuate sul braccio. Sono colorate, allegre. Proprio come lei che, nonostante la fine del suo matrimonio con Daniele Interrante, non ha mai perso il sorriso e sua la grinta. In un secondo scatto “scopre” anche l'ultimo tattoo fatto sul polso. E' un sette, il suo numero portafortuna.



Non è la prima volta che SuperGuenda mette a nudo la sua bellezza con sexy autoscatti donando ai suoi social fan immagini di un certo livello capaci di far capitolare qualsiasi uomo ai suoi piedi. Magra, dal décolleté prosperoso evidenzia le sue forme con naturalezza e femminilità. E poi ci sono tutti quei tatuaggi, sempre di più. A chi le scrive: “Saranno anche belli, niente da dire ma il troppo storpia. Eri una così bella ragazza... in bocca al lupo”, lei risponde: “Parli come mia madre. Sai che invece quando vedo mie vecchie foto ero così spoglia...sono parte di me della mia vita li amo”.