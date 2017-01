Rocco Siffredi bacio da artista con Ròzsa

Shopping per le strade di Roma

7/2/2013

foto LaPresse

Fuori dal set niente luci rosse per Rocco Siffredi. Solo baci d'amore per sua moglie, Rózsa Tassi, conosciuta anche come Rosa Caracciolo. I due sono sposati dal 1993 ma a vederli passeggiare, mano nella mano, per le vie di Roma mentre fanno shopping, sembrano due fidanzatini alla loro prima uscita insieme.

Felici e sorridenti Rocco e sua moglie si dedicano agli acquisti, tra boutique, scale mobili e telefonate al cellulare. I paparazzi non li perdono di vista un secondo e immortalano i loro momenti più intimi, un bacio romantico e appassionato al tempo stesso che mostra come la coppia sia ancora affiatata e innamorata.



Fuori dal set insomma niente scene hard e luci rosse, Rocco è un marito come tanti altri, tenero e premuroso, oltre che padre di due ragazzi, Lorenzo e Leonardo rispettivamente di 17 e 14 anni. E nel tempo libero shopping selvaggio, ma niente sex toys.