La cugina di Kate Middleton ancora nuda

Katrina Darling per "Loaded" spara sui Reali: "Carlo? E' uno s....o"

7/2/2013

foto Twitter

Non c'è pace alla Corte d'Inghilterra. Adesso che Kate Middleton, finalmente incinta, ha rasserenato gli animi, la cuginetta ribelle e trasgressiva della duchessa torna in pista. Nuda. Dopo Playboy, Katrina Darling, parente di secondo grado della moglie di William, posa stavolta per Loaded Magazine e spara a zero sui Reali...

La trasgressiva cuginetta si toglie qualche sassolino dalle scarpe su Carlo, suocero di sua cugina e dice: "Penso che il principe Carlo abbia fatto un sacco di bene per la gente. È una sua prerogativa chi frequenta. Certi uomini sono così. Non si può lucidare uno s...o". Stesso trattamento anche per Harry. In difesa di Kate invece interviene sull'ormai archiviata questione topless: "Era su un terreno privato e a suo agio nella sua pelle, non credo che dovrebbe essere giudicata per questo".



In copertina, capelli biondo platino, tatuaggi ben in vista e poca stoffa addosso Katrina, 22 anni, che non ha titoli e che ha scoperto di essere cugina, anche se in secondo grado, della duchessa di Cambridge solo due anni fa, posa ammiccante e provocante. Di mestiere del resto lei fa la spogliarellista e la ballerina di burlesque e il nudo non è mai stato un suo problema: "Svestita mi sento meglio", ha dichiarato lei stessa.



Come dimostrano gli scatti all'interno del magazine, dove indossa solo micro lingerie e quelli che Katrina pubblica sul suo profilo Twitter. Roba da vero scandalo!