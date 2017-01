Mario Balotelli, ecco le papabili fiamme

Tabby Brown racconta a FAMA la fine della sua storia con Super Mario

7/2/2013

foto Fama

Mollato su due piedi dall'avvenente Tabby Brown per i continui tradimenti e chiuso il capitolo con Raffaella Fico, Mario Balotelli non ci metterà molto a rimpiazzare le sue ex con bellezze dello stesso calibro. Nel capoluogo meneghino, pullulante di avvenenti donne dello showbiz ci chiediamo su chi punterà gli occhi il Bad Boy. Dalle veline, alle ex gieffine, alla Minetti a Cecilia Rodriguez: c'è solo l'imbarazzo della scelta.



E Mentre il calciatore si distingue per le sue prodezze in campo e nei locali notturni, Tabby Brown, la prima donna che ha osato "scaricare" Mario racconta a FAMA il motivo per cui ha scelto di troncare, dopo sette mesi d'amore, la loro storia. Due ragioni su tutte: i continui tradimenti e il fatto che lui aspettasse una bambina da Raffaella Fico quando diceva di volere costruire una famiglia con lei. Dopo lo sfogo arriva lo zuccherino: "È un ragazzo fantastico, molto passionale e amorevole; timido, anche se è difficile da credere per chi non lo conosce; premuroso, dà tutto quando tiene a una persona, è questa la ragione per cui mi sono innamorata di lui: è un gentleman. So che è molto felice di tornare in Italia e che al contrario non era felice a Manchester. Gli auguro il meglio. Non sono sicura che abbia pianto per me, ma di certo so che gli ho fatto perdere la testa".



Piccolo particolare: Tabby Brown è molto somigliante alla ragazza che bacia Supermario in discoteca in una foto diffusa da lui stesso su Twitter dopo la vittoria del Milan sull'Udinese per 2-1. E mentre la modella d'Oltremanica si chiude in un silenzio stampa (per contratto con The Mirror) lungo un mese, per il fuoriclasse del Milan si è aperta la caccia alla nuova preda.