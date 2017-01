Canalis, seno a confronto con il manichino

Simpatico siparietto su Instagram per Elisabetta a Los Angeles

6/2/2013

foto Instagram

A Elisabetta Canalis non sfugge niente, neanche il finto e generoso décolleté del manichino “in posa” nel negozio di Los Angeles in cui si sta facendo un giro. La showgirl finge un confronto tra il suo, nascosto sotto la camicetta, e quello tutta plastica della sua “rivale” e su Instagram scrive: “Are u serious!?!”. Intanto i fan dell'ex velina la tranquillizzano: le sue curve naturali sono stupende.



Bellissima con i capelli sciolti e una camicia bianca, avvolta da una luce giallo-arancione Elisabetta fa una smorfia, quasi d'invidia, guardando il manichino che “indossa” un body tutto borchie. Non è tanto l'aggressivo indumento che catalizza l'attenzione della Canalis quanto il seno prosperoso della modella in plastica. Lo sguardo poi cade sul suo décolleté, che per quanto sexy e conturbante, non arriva a toccare le dimensioni della sua improbabile antagonista. Simpatica in questo siparietto, la showgirl italiana viene subito “confortata” dai commenti dei suoi ammiratori per quanto non ne abbia proprio bisogno visto che la bellezza sarda vanta un "davanzale" di un certo peso.