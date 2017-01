Raffaella Fico, festa di compleanno in famiglia

Pia ha lo stesso sguardo di Mario Balotelli

6/2/2013

foto Chi

Il 29 gennaio a Salerno Raffaella Fico spegneva 25 candeline in compagnia degli amici e dei familiari. Con loro la piccola Pia. A Milano nella stessa notte i tifosi rossoneri festeggiavano l'arrivo di Mario Balotelli al Milan. “Solo una coincidenza” taglia corto la Fico sul Chi. Il settimanale mostra le immagini della festa per Raffaella e le foto della piccola Pia, identica a papà Balo.

Le giornate di Raffaella sono scandite da Pia: “Ogni tre ore la allatto al seno, poi mi organizzo per il cambio del pannolino e, appena inizia a sbadigliare, significa che è arrivato il momento della nanna. Io le sto accanto finché non dorme. Quando chiude gli occhi mi chiedo cosa sogni. Già, chissà cosa sogna mia figlia...”.

“lavorare in tv è stato il mio sogno nel cassetto e sono già riuscita a realizzarlo. Ma ora c'è solo Pia, solo mia figlia” continua Raffaella che nelle immagini della festa appare raggiante. “Credo fortemente nell'amore: la mia bambina è frutto di un amore”.