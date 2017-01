Beatrice Rocco è la sosia di Pam Anderson

La bellezza tutte curve italiana sogna Playboy

6/2/2013

foto Ufficio stampa

I capelli lunghi e biondi, le curve esplosive e lo sguardo malizioso potrebbero ingannare anche l'occhio più attento scambiando Beatrice Rocco per Pamela Anderson. In realtà la nostra bellezza italiana è solo la sosia della bagnina più famosa al mondo. E proprio su tale somiglianza ha costruito la sua carriera con il desiderio di sfondare nel mondo dello spettacolo.



Napoletana di nascita ma residente a Milano Marittima, la Rocco, in arte Pam Outsider confida: "Vengo definita una mangia uomini, ma in realtà sono una romanticona e credo che l'amore non abbia né curve né altro che possano privare ad una ragazza come me di provarlo questo sentimento". Le sue giunoniche forme, esibite con naturalezza, non passano inosservate tanto che Beatrice ammette: "Sono cosciente di essere il desiderio di tante persone, lo vivo quotidianamente questo stato di interesse nei miei confronti, ma ora punto alla grande storia della mia vita". Se voci indiscrete la vogliono vicina ad un calciatore del Milan, lei continua a tifare Napoli: "Amo lo stile di vita di Cavani e il gioco rapido di Insigne". Con una piccola incursione in passato nelle tv locali in qualità di valletta, ora punta al grande salto sognando Playboy, così come la Anderson. Intanto posa con un micro bikini esibendo curve da capogiro. Décolleté incontenibile e lato B sinuoso sono da 10 e lode. Forme perfette per diventare una vera Coniglietta.