Kate Middleton e William ai Caraibi

Villa da 19mila sterline a settimana

6/2/2013

foto Reuters

Ultime fughe d'amore di coppia per Kate Middleton e il principe William. Tra cinque mesi saranno alle prese con pannolini e poppate notturne, così i reali giocano d'anticipo sfruttando questi mesi senza bebè per godersi una bella vacanza ai Caraibi. I due si sono rifugiati nella piccola isola di Mustique in una villa da 19mila sterline a settimana, come racconta il Daily Mail. Con loro anche i genitori di Kate, che alloggiano in una casa separata.

Accompagnati da una squadra di guardie del corpo, Kate e William si godono il riposo prima della nascita dell'erede prevista per luglio. L'isola privata di Mustique, dove la principessa Margaret aveva una villa delle vacanze, è tra le mete più esclusive al mondo. Tra i frequentatori anche Mick Jagger. Il resort reale è dotato di ogni comfort, dal centro termale alla sala giochi passando per il centro di equitazione, i giardini tropicali, lo stagno con le ninfee e i campi da tennis.