Crespi: "Con Antonella Clerici una love story già finita"

L'attore racconta la sua verità su "Diva e Donna"

6/2/2013

foto Diva e Donna

"La mia storia con Antonella Clerici è cominciata a novembre, ma adesso è tutto finito". Lorenzo Crespi esce allo scoperto e su "Diva e Donna" racconta finalmente "per la prima e unica volta" la sua verità sulla sua love story con la signora della Tv e sulle fughe di passione di Antonella a Catania da lui.

Perché adesso che è finita con lei, al sex symbol ribelle del piccolo schermo interessa sottolineare che non è stato il toy boy di Antonella, lo sfascia-famiglie, lo sfruttatore, come in molti lo hanno definito. Tra lui e la Clerici c'è stato qualcosa. "La nostra storia nasce al telefono, da affinità, da cose belle". All'inizio di novembre. dopo che lui è stato ospite della sua trasmissione "Ti lascio una canzone" si cominciano a sentire , racconta Crespi: "Con Eddy era finita e lei aveva una relazione con un altro uomo, Filippo". All'inizio non si incontrano: "Io ricevo da lei bellissimi messaggi. Li conservo tutti: ne ho 1090".



Lorenzo le chiede però di interrompere la sua storia con l'altro uomo. Da quel momento tra loro cominciano anche gli incontri. Prima a Roma, qualche cena insieme, dopo la trasmissione, niente di più, ma Lorenzo è chiaro: "Se vuoi vieni tu da me. Da te non voglio e non vorrò mai niente". E così Antonella inizia a viaggiare da Roma a Catania, ogni week end, da dicembre a gennaio: "Un mio amico la andava a prendere all'aeroporto e la portava a casa mia". Ma Filippo si fa risentire, la Clerici chiede tempo per sistemare la situazione, Crespi decide di lasciarla. Di amore l'attore non parla però: "Sono stato molto preso con lei" dice e Antonella? "Basterebbe leggere le centinaia id messaggi che mi ha scritto fino all'altro giorno". Adesso però la palla passa alla Clerici, che per ora tace e non commenta.