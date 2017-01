De Martino si scusa con Emma e difende Corona

Il fidanzato di Belen si confessa sulle pagine di "Chi"

5/2/2013

Stefano De Martino è decisamente in vena di parole buone. Tanto per le ex quanto gli ex, in questo non suoi, ma di Belen. In un'intervista a "Chi", infatti, chiede nuovamente scusa a Emma per il suo comportamento. "Quando io e Belen ci siamo innamorati sono stato meno chiaro con lei di quanto sia stata Belen con Corona". E riguardo a Corona invece dice: "La condanna è esagerata, una cosa ingiusta e vergognosa".



Il fidanzato di Belen Rodriguez dalla quale ad aprile avrà un figlio, si assume le responsabilità per i comportamenti tenuti nei mesi scorsi. Sono stato immaturo e con il senno di poi farei come ha fatto lei (che confessò subito a Corona di amare un altro, ndr) perché è un gesto di onestà".

"Io stavo con Emma perché è famosa? Assolutamente no, sono abbastanza "protagonista" da non vivere di luce riflessa", dice il ballerino nel corso dell'intervista. "Non si vive per le copertine, al mercato usavamo i giornali per mantenere fresca la verdura. Tanta fatica per finire incartati!". Per la prima volta Stefano parla anche di Fabrizio Corona, ex di Belen, e del suo arresto: "La prima cosa che ho pensato è che ci sono persone che hanno fatto cose agghiaccianti e sono sul divano a leggere il giornale, c'è stata una durezza particolare contro di lui, l'esempio che la giustizia non è uguale per tutti. La condanna è esagerata, penso che è una cosa ingiusta e vergognosa".