Mario Balotelli bacia una mora su Twitter

Poi però abbraccia la bionda Fanny Neguesha

5/2/2013

foto Twitter

Chi sperava che, tornato in Italia, Mario Balotelli sarebbe volato dalla piccola Pia e da Raffaella Fico, deve ricredersi subito. Dopo la doppietta col Milan SuperMario si dedica alla sua attività preferita quella del Casanova. E su Twitter eccolo baciare una mora sconosciuta e poi posare insieme alla bionda Fanny Neguesha, sua "attuale" fidanzata".

"Amore" così il Balo commenta il bacio "social" con una sexy moretta non meglio identificata twittato sul suo ipotetico profilo ufficiale, poi però rieccolo in compagnia di Fanny Neguesha, data come presunta sua ultima fiamma: "My beautiful Neguesha!" cinguetta SuperMario. Dalla mora alla bionda senza soste intermedie insomma.



Altro che Raffaella Fico! Il calciatore pare aver dimenticato il suo nuovo stato di padre e soprattutto non sembra per nulla intenzionato ad andar a far visita alla piccola Pia e alla sua mamma a Napoli. Il debutto col botto in maglia rossonera lo ha galvanizzato e adesso sembra pronto a dare sfogo a tutte le sue stravaganze, soprattutto in campo amoroso. Il gossip è in trepidazione, con SuperMario in giro ogni giorno c'è da aspettarsi qualcosa di "grosso"!