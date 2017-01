Elenoire Casalegno, occhio nero su Twitter

Con Matteo Malacco love story al capolinea

5/2/2013

foto Twitter

Occhio nero per Elenoire che ha avuto uno scontro diretto con l'anta della cucina. Gli incidenti domestici sono praticamente all'ordine del giorno e questa volta la malcapitata vittima è proprio la Casalegno che su Twitter, mostrando la botta, ha scritto a chi scherzosamente le chiedeva con chi avesse litigato: "Dopo una lunga battaglia con l'anta della cucina... risultato un occhio nero!".



Possiamo ricostruire le dinamiche della spiacevole disavventura dai pochi cinguettii che Elenoire ha scambiato con i suoi follower. “Ste ante, mi si presentano sul mio cammino” racconta dolorante. Probabile che la slanciata fashion blogger in un momento di distrazione non si sia accorta dell'ingombrante presenza finendoci contro. Ormai il peggio è passato e a distanza di pochi giorni la showgirl sta già meglio. Intanto da qualche settimana Chi ha annunciato la rottura tra la showgirl e il suo compagno, nonché chirurgo estetico Matteo Malacco. Anche se i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, possiamo solo augurarci che i due non si debbano incontrare per risistemare il viso della bella conduttrice.