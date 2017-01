Jane Alexander nuda per Maxim

L'attrice si spoglia e si confessa

5/2/2013

foto Twitter

Le affibbiano ruoli da cattiva, ma nella vita è dolce e pacata. Eppure gli uomini li spaventa e da single ammette: “Me li devo cercare io. Se aspetto che vengano loro, non verranno mai”. Jane Alexander, attrice con un metro e 81 d'altezza e un corpo da modella, si spoglia per la cover di Maxim e confessa il suo ideale di uomo: “Allegro e propositivo, tra i 45 e 60 anni, divorziato o vedovo. Insomma deve essere stato già sposato...”.

Niente uomini al suo fianco, ma ha un bambino di 9 anni e mezzo, tante amiche famose (Justine Mattera, Lucilla Agosti, Selvaggia Lucarelli,...) con cui cinguetta di continuo. “Le tette mi crescono a vista d'occhio questo è il vero mistero” scrive fotografandosi il décolleté e le rispondono: “Avessi le tette come le tue me le fotograferei tutto il giorno”. Poi scatta mentre è nella vasca da bagno o zoomma sui piedi tatuati. Ironica e alternativa, la Alexander ha sempre la battuta pronta: “Vorrei avere il pancione... Se non ci fosse la crisi, ci fosse un lavoro sicuro, potrei farlo anche da sola!”. E poi aggiunge: “Alla famiglia del mulino bianco non ci credo. Credo nelle famiglie allargate, nelle coppie gay che adottano figli e fanno figli surrogati”.