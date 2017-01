Kim Kardashian incinta è lievitata

In tuta fa jogging per... dimagrire

5/2/2013

foto Olycom

E' entrata da poco nel quarto mese, ma Kim Kardashian è già lievitata. La reginetta dei reality tv americani è letteralmente esplosa, specie nei punti strategici, come il lato B e le cosce. E allora via di jogging per cercare di contenere le generose dimensioni...

Che avesse paura di ingrassare troppo l'aveva affermato lei stessa di recente sul suo profilo Twitter dicendosi letteralmente terrorizzata dal pensiero di avere il doppio mento. Ma non è solo il mento ad essersi "raddoppiato"! A dire tutta la verità poi le sue forme sono sempre state molto prosperose anche prima che rimanesse incinta.



La sexy ereditiera non aveva però previsto forse che la gravidanza avrebbe avuto un effetto così "esplosivo" su di lei e che sarebbe avvenuto tutto così presto. Le mancano 5 mesi per partorire e già il lato B è diventato più che abbondante. Kim così corre ai ripari e si mette a far ginnastica e a correre. In una tuta da jogging molto aderente, che non aiuta a nascondere le curve prorompenti, eccola intenta a fare esercizi in un parco di Los Angeles. E speriamo che qualche chiletto vada giù.