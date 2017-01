Nina Moric a letto con Matteo Bobbi

Scatti intimi di coppia su Twitter

5/2/2013

foto Twitter

"Buongiorno amore mio, che bello svegliarmi insieme a te..." cinguetta Nina Moric da poco riapparsa su Twitter. Ed eccola a letto tra le braccia del suo nuovo fidanzato, il pilota milanese Matteo Bobbi: "Ti amo" scrive la showgirl croata, che intanto ha traslocato dalla casa dove viveva con Corona e ha deciso di cambiare vita...

Da due mesi Nina infatti vive la sua nuova love story con il giovane pilota di automobilismo Matteo Bobbi. Una storia intensa, che i paparazzi non si sono lasciati sfuggire immortalando i due per le vie di Milano tra baci e tenerezze in pubblico. E che lei stessa documenta su Twitter postando scatti "intimi" di coppia, a letto, in palestra, sul divano di casa. La solita Nina insomma, esuberante e esibizionista. Questa volta però potrebbe essere diverso. Per la showgirl è giunto il momento di voltare pagina. Su Corona, in carcere, spara a zero e si augura che l'ex marito venga curato: "E' malato, ossessionato dal suo personaggio..." dice a Verissimo.



Intanto lei trasloca dalla casa in centro a Milano dove ha vissuto per 12 anni, durante il matrimonio con l'ex re dei paparazzi, e va a vivere nell'appartamento di mamma Franca: "Ti viene sempre un po' di nostalgia lasciare la casa dove hai vissuto per 12 lungi anni..è stata la prima casa di mio figlio..due lacrime..." scrive. Matteo è sempre con lei, l'aiuta nel trasloco e le sta accanto, ma per ora niente convivenza, come invece i rumors hanno già insinuato: "Solo per la precisione io è Matteo non andiamo vivere insieme per adesso... Se sono rose fioriranno e mi lo auguro con tutto il cuore!!!". A breve il pilota partirà per correre nel campionato inglese GT (con una Ferrari 458) girando per famosi circuiti mondiali. Nina si augura di poterlo accompagnare. Di quest'uomo sembra proprio innamorata pazza e, come dice lei, se sono rose fioriranno.