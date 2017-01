In topless al mare già da bambina

Riconosci la sexy consigliera in una foto-ricordo

5/2/2013

foto LaPresse

Il topless lo sfoggiava già da piccola con piglio deciso, cappellino in testa e un po' di sexy broncio. A qualche anno di distanza, pizzicata al mare, porta sì il cappello per ripararsi dal sole ma le sue curve sono ben più bombastiche ed esplosive e l'aria maliziosa e intrigante prende il posto del muso lungo. Ora cinguetta: “Indovina chi è con quel doppio mento”. Avete riconosciuto Nicole Minetti da bambina?

L'abbiamo vista qualche settimana fa in vacanza a Miami sfoderare un fisico mozzafiato in bikini. E' affascinante e sa di esserlo Nicole e mostra le sue curve orgogliosa e sensuale. Tornata a Milano è stata pizzicata in centro tra shopping e passeggiate col papà. Su Instagram posta le foto nei panni di zia Nicole con il nipotino in braccio e si lascia andare ai ricordi. E così eccola in una immagine da bambina, al mare, mezza nuda, seduta sulla sdraio con aria cupa e pensierosa...