Morgan, primi scatti della figlia avuta da Jessica

La piccola Lara a passeggio con mamma e nonna, ma Morgan non c'è

4/2/2013

foto Olycom

Passeggiata domenicale per le donne di Morgan. Jessica Mazzoli porta a spasso la piccola Lara, nata il 28 dicembre a Olbia, per lei vie di Monza. Con lei la madre, ma nessuna traccia di papà Morgan. L'estroso artista infatti parcheggia la sua bici sotto casa e si dilegua dietro al portone. Le domeniche in famiglia non fanno per lui.

Da quando è fidanzato con la giovane Jessica, 22 anni, l'ex giudice di X Factor sembra in realtà avere messo la testa a posto, ma alla passeggiata pomeridiana per le vie della città con compagna, suocera e figlia però si sottrae volentieri. Va bene essere diventato papà bis, ma troppa "normalità" nuocerebbe alla sua immagine.



Così ecco i primi scatti della piccola Lara, dopo il parto, tra le braccia della sua baby mamma e la supervisione della nonna ma senza Morgan. Alle assenze di papà Lara dovrà probabilmente abituarsi, le prime esperienze genitoriali del giurato con Anna Lou, figlia di Asia Argento, lasciano pensare che quello del padre è un mestiere nel quale Morgan può ancora migliorare. Speriamo sia la volta buona.