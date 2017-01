Justine Mattera in topless e sexy lingerie

L'attrice americana mette a nudo le sue curve

4/2/2013

foto Twitter

In posa è seria, sensuale e tremendamente sexy. Justine Mattera ci fa sbirciare dal suo Twitter il backstage di un servizio fotografico che si preannuncia decisamente piccante. Tacchi a spillo, parigine, slip nero e un bustier che è tutto un programma. Sdraiata sul divano accenna un topless mentre le dita delle sue mani si uniscono alla bocca. Nello scatto successivo guarda verso l'orizzonte e mostra il suo lato B.



Sotto una luce naturale la Mattera mette a nudo la sua bellezza posando per la fotografa Maura Soldati. Sono solo due gli scatti che l'attrice americana dona ai suoi follower, ma bastano per rendere l'idea del progetto che sta realizzando. La lingerie è provocante tanto quanto le pose di Justine che, consapevole della sua femminilità, sa bene come muoversi davanti a un obiettivo. Anche senza veli. Sul divano lascia intravedere il profilo del suo seno, mentre un primo piano sul sedere e sulla sua schiena nuda evidenzia curve di un certo livello. 47,50 chili di vero splendore.