Aida Yespica di nuovo sposa?

La showgirl posta scatti in abito bianco

4/2/2013

foto Twitter

"Ho deciso... sarai tu la stylist del mio prossimo matrimonio" così cinguetta Aida Yespica postando una serie di scatti... in bianco. Bellissima come sempre la showgirl venezuelana prova gli abiti da sposa disegnati da un'amica e posa sensuale. Le sue nozze lampo sono ormai solo un ricordo, Aida è già pronta per un altro "sì"?

Cosa ne sia stato di Leonardo Gonzales, il ricco avvocato venezuelano che la soubrette aveva sposato in tempi record nel luglio del 2012 non si sa. Dopo nemmeno due mesi i due si sarebbero separati in maniera altrettanto repentina. Poi il silenzio è calato sulla loro "story". Aida ha continuato la sua vita come prima, anzi forse meglio di prima. L'abbiamo vista globetrotter in bikini in giro per il mondo, da Miami all'Uruguay e infine in Messico.



Con tanto di scatti su Twitter a documentare le sue vacanze relax.Sexy, conturbante e per nulla "abbattuta" dalla fine della sua love story. A un certo punto Gonzales è riapparso durante una festa a Parigi, organizzata guarda caso dall'amica comune Claudia Galanti, che li aveva fatti conoscere. E sono scappati baci e tenerezze. Ma dell'amore ritrovato con il ricco avvocato non c'è stata ancora nessuna conferma. Su un ritorno di fiamma invece tra la Yespica e il suo ex Matteo Ferrari, padre del piccolo Aaron invece i rumors si sprecano. Quel che è certo è che adesso la bella Aida prova abiti da sposa e cinguetta frasi sibilline su un prossimo matrimonio. Prima però deve ottenere il divorzio da Gonzales, due mariti non sono ancora ammessi.