Antonio Cassano, cinque anni con Carolina

Il fuoriclasse dell'Inter festeggia con una torta speciale

4/2/2013

foto Twitter

“02/02/2013 ... 5 anni insieme!! #AmoreTiAmo ❤❤❤”, scrive su Twitter la Marcialis condividendo le immagini della sua festa d'anniversario. Felici, sorridenti e soprattutto innamorati Carolina e Antonio Cassano si baciano davanti a una romantica torta a due piani tempestata di cuoricini rossi. E sulla parte superiore del dolce c'è pure una dedica: “Amore mio sei unica”. I due, presto genitori di un secondo maschietto, si sono sposati nel 2010.



E' una festa intima quella che hanno organizzato il fuoriclasse dell'Inter e sua moglie per festeggiare il giorno in cui si sono fidanzati. Look casual e alla moda per lui e comodo per la Marcialis, in attesa del secondo maschietto. I baci si sprecano davanti alla meravigliosa torta con dedica che Cassano ha fatto preparare per la sua giovane e bellissima compagna. Un cuore gigante riporta le iniziali dei loro nomi e il numero 5 in rosso rappresenta il numero di anni che li unisce. Carolina su Twitter scrive:”La mia vita”. Poche e significative parole per descrivere il premuroso marito.