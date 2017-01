Da Alena Seredova a Melissa Satta, che shopping

Nicole Minetti sfoggia gli shorts sfrangiati

4/2/2013

foto Olycom

Pellicciotto addosso, short, sneakers o bikers e via per una intensa sessione di shopping. Le vip in questo fine settimana si sono date da fare con boutique e negozi tra scarpe, vestiti e chiacchiere con le amiche. Da Nicole Minetti in centro a Milano con un paio di pantaloncini cortissimi e sfrangiati a Melissa Satta piena di sacchetti di scarpe e abiti passando per una spensierata Safroncik e un'allegra Seredova. Ma non solo.

Minetti, Satta e Seredova hanno scelto il pellicciotto per affrontare una giornata ancora invernale. Nicole perĂ² ha messo in mostra le gambe e abbandonati gli stivali, ha sfoggiato un paio di scarpe griffate; Melissa non rinuncia alle scarpe sportive per salire sul suo Suv; mentre Alena sfoggia un paio di bikers con le stringhe slacciate.



Impegnate a girare per i negozi del centro anche Anna Safroncik, musica nelle orecchie e aria sbarazzina, e Serena Autieri con il pancione in bella vista.