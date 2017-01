Mamma Penelope Cruz concede il bis

Secondo il "New York Post" l'attrice spagnola sarebbe incinta del secondo figlio

3/2/2013

foto LaPresse

Secondo figlio per la coppia da Oscar Penelope Cruz-Javier Bardem. A rivelarlo è il "New York Post", spiegando che il bimbo nascerà entro l'anno. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, è stata riportata anche da altri media americani secondo i quali l'attrice spagnola sarebbe al terzo mese di gravidanza. I due attori reciteranno insieme nel prossimo film di Ridley Scott "The Counselor", la cui uscita è prevista il prossimo autunno.

Penelope Cruz, 39 anni il prossimo 28 aprile e Javier Bardem, 44 anni il primo marzo, si sono sposati nel luglio del 2010 e hanno già un figlio, Leo, nato nel gennaio del 2011. Al momento la Cruz, per la quale si parla anche di una partecipazione al prossimo festival di Sanremo, si trova ai Caraibi ospite di Johnny Depp.