Kelly Brook, curve giunoniche a Miami

Seno incontenibile per la modella in bikini verde

2/2/2013

foto Splash News

Sono forme da far girare la testa quella che Kelly Brook esibisce con nonchalance a bordo piscina mentre si gode qualche giorno di relax a Miami. Con un costume verde, la sexy presentatrice britannica riesce a malapena a contenere il suo prosperoso seno tanto da dover dare di frequente una controllatina al reggiseno per non far sgusciare fuori le sue curve giunoniche.

Dal grigiore dell'Inghisterra al sole di Miami per mettere a punto una tintarella da invidia e staccare dagli impegni di lavoro. E' quanto si concede la conturbante Kelly che, fresca fresca di rottura con il suo compagno, si regala un po' di svago. Pizzicata dai paparazzi nella piscina del lussuoso hotel in cui soggiorna esibisce un fisico da urlo. Per nulla esile, ma molto sensuale, si gira e si rigira sul lettino al fine di trovare la posizione piĆ¹ comoda per farsi baciare dai caldi raggi della Florida, senza dimenticarsi di dare una controllatina al costumino verde che a fatica riesce a "trattenere" il suo lato B e un seno da fare invidia.