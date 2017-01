Belen mostra il pancione su Facebook

Scatto in reggiseno per la Rodriguez

2/2/2013

foto Facebook

Sorride felice, con una mano appoggiata alla maniglia della portafinestra e l'altra sul pancione nudo che cresce di giorno in giorno. Belen, con indosso solo un reggiseno è orgogliosa di mostrare su Facebook le sue “nuove” curve, quelle del settimo mese, e intanto scrive: “Buon sabato a tutti!!!”.

Quella della showgirl argentina è l'espressione di donna serena che finalmente sta realizzando il suo più grande sogno, diventare mamma. Santiago si muove nella sua pancia, fa sentire la sua presenza. E la Rodriguez con una mano sul ventre sembra cercare un contatto con il suo piccolo. Un'immagine semplice, pulita. Non è la solita Belen che siamo abituati a vedere in televisione o sui cartelloni pubblicitari, truccatissima e provocante. Oggi il suo lato sexy ha lasciato spazio a quello più dolce e tenero. A metà aprile lei e Stefano De Martino diventeranno genitori e non c'è gioia più grande per loro che si sentono già pronti per vivere con impegno questa nuova e meravogliosa avventura di coppia.