Nicole Minetti, curve hot in primo piano

Sexy autoscatto in abito bianco per l'ex consigliera

2/2/2013

foto Instagram

Curve conturbanti allo specchio per Nicole Minetti che con una posa sexy si concede un autoscatto per immortalare tanta sensualità. Un abitino bianco super aderente evidenzia il lato B ben tornito e il seno esplosivo. Spalle scoperte, gambe sinuose e caviglie sottili non fanno altro che aumentare tasso erotico dello scatto. Piccolo particolare: ha volontariamente “tagliato” il viso dalla foto. Cosa avrà voluto nascondere?

E' bella, ma soprattutto sa di esserlo. Per questo regala ai suoi fan scatti che lasciano il segno. L'abbiamo vista in spiaggia a Miami i primi di gennaio mentre prendeva il sole, l'abbiamo pizzicata pochi giorni fa a Milano mentre provava degli stivali con frange lasciando la sua gamba completamente nuda e poi con un paio di calze a rete decisamente originali. Ed ora eccola che torna puntuale su Facebook con un nuovo scatto, anche questo degno di nota. Le sue curve, ben proporzionate, in primo piano sono sempre uno spettacolo. E anche se l'ex consigliera regionale non mostra il suo viso, poco importa. Quel che ha mostrato resta comunque un bel regalo social.