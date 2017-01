Canalis, single in attesa di un uomo

L'arma per sedurre è l'indifferenza... e i tacchi

1/2/2013

foto Instagram

Posa in lingerie, presenzia alle sfilate, è continuamente in viaggio per lavoro, ammirata e gettonata da tutti. Per Elsabetta Canalis è un momento d'oro. Non in amore però, dopo Clooney e Steve-O l'ex velina è infatti ancora single: "Se dovesse arrivare l'uomo giusto sarei contenta, ma sto molto bene anche così..."

E la showgirl sembra davvero sincera. Da quando è "emigrata" in America la sua vita è cambiata: "Ho investito le mie energie nella recitazione, vorrei debuttare nel cinema e al momento sto valutando un progetto cinematografico..." racconta sulle pagine di Vero. Da sola sta bene, le piace la sua autonomia e il senso di libertà: "Sono una ragazza indipendente" rivela. L'amore le manca, ma conosce i suoi "limiti": "Sono una donna iperattiva e piena di interessi, non credo sia un'impresa facile trovare un uomo in grado di reggere i miei ritmi". E in effetti le sue love story hanno date di scadenza molto brevi.



Mai più di tre anni: "Il segreto per far durare un amore non esiste, i miei durano due o tre anni e poi finiscono. Sono la donna meno adatta per dispensare consigli in merito, ma quello che mi auguro è che le cose cambino, visto che per fortuna sono ancora giovane e ho del tempo davanti a me per trovare l’uomo della mia vita”. Intanto si diverte tra l'America e l'Italia, dove torna spessissimo e ha fatto pace con il suo corpo come svela a Top: "Con il tempo ho imparato ad avere un buon rapporto con il mio corpo". E per sedurre un uomo punta sull'indifferenza e su un bel paio di tacchi per sferrare il colpo finale. Le piace anche indossare il bordeaux, uscire dagli schemi e... stupire: "L'amore è un sentimento incontrollato che ti travolge inaspettatamente ti stordisce da subito..."