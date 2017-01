La Nargi da parruccona a hippie

I travestimenti di Federica per ballare

1/2/2013

foto Twitter

Peace and love, parruccona, indianina, col cappello colorato. L'ex velina Federica Nargi si diverte a travestirsi. Sul suo profilo social ci ha regalato diversi siparietti divertenti, l'ultimo è in veste da ricciolona con una parrucca improbabile dai capelli cotonati castani che lei commenta così: “Non mi posso vedere! Hahahahahahahahha!”. Poi va a una festa con le amiche vestita da figlia dei fiori e sfodera lo stile hippie.

Calice di vino in mano, sorriso splendente e aria divertita per la ex velina che a una festa in tema anni '70 con le amiche pare proprio spassarsela. La fascetta in testa le dona e i capelli lisci e lunghi stanno sicuramente meglio della parrucca ricciola, ma la Nargi ben si presta a qualunque travestimento. Da figlia dei fiori a indianina sexy stende i suoi followers.