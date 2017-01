Aida Yespica sexy in bikini

Cartoline dal Messico per la showgirl dalle curve conturbanti

1/2/2013

foto Twitter

Si sono concluse da poche ore le lunghe vacanze di Aida Yespica, in giro per il mondo praticamente da metà dicembre. Tra Venezuela, Florida, Uruguay e Messico si è goduta sole e mare mentre la sua Milano lottava contro il freddo. Poche immagini in bikini per fare sognare i suoi follower, curve perfette e décolleté in primo piano sono quanto di sensuale può offrire. E intanto le amiche su Twitter la reclamano: “Aida torna prima del 2014”.

E Aida risponde prontamente: “Hahahah!! Torno domani uffi si stava da dio qua.”. Via i costumi multicolor che hanno evidenziato in queste settimane un décolleté da urlo e un lato B che sfida la legge di gravità, dovrà piegarsi a maglioni e stivali imbottiti. Ma il ricordo di una vacanza meravigliosa le rimarrà nel cuore tanto quanto le sue forme esplosive nella mente dei fan che viaggiano (virtualmente) con lei.