Addominali vip, ecco il segreto

Dalla Mosetti alla Cicogna che stretching

1/2/2013

foto Instagram

Pesi, stretching, yoga, ballo. Antonella Mosetti per mantenersi in forma fa esercizio fisico, cinguetta dalla palestra dopo un'ora di allenamento mostrando i suoi addominali tonici sotto la canottiera. Anche Lola Ponce, incinta, non rinuncia all'attività fisica e prepara il nuovo video ballando con il pancione. Fiammetta Cicogna tra uno sport e l'altro si rilassa facendo qualche stiramento direttamente in auto.

“A #wild per risparmiare tempo ci si addormenta facendo stretching” cinguetta Fiammetta mostrandosi mentre alla guida dell'auto fa qualche stiramento sollevando le gambe affusolate. Eva Longoria si rilassa con una bella lezione di yoga in compagnia del cagnolino. Costantino Vitagliano fa un paio di autoscatti direttamente dalla sala attrezzi intento a “lavorare” per i suoi muscoli, mentre Chris Martin, cantante dei Cold Play e compagno di Gwyneth Paltrow, viene paparazzato all'uscita dalla palestra.



La Mosetti fa diventare social i suoi addominali fotografati dopo un'ora di esercizio con i pesi, mentre Adrianne Curry mostra un volto sconvolto da tanta fatica. Guarda come si mantengono in forma i vip tra un cinguettio e un allenamento.