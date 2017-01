Tra la Moric e Bobbi tenerezze a Milano

La love story con il pilota continua a gonfie vele

1/2/2013

foto Splash News

Mentre Fabrizio Corona sconta la sua pena in carcere, Nina Moric cerca di dare una direzione più rettilinea alla sua vita e dopo aver liquidato Granata la showgirl croata cerca riparo tra le braccia del bel pilota 34enne Matteo Bobbi. Con lui Nina torna in pista e per le vie di Milano...

Complicità, tenerezze e sguardi innamorati tra la Moric e Bobbi mentre passeggiano per Milano. Due fidanzati come tanti. Anche se lei non è proprio una come tante. Il suo ex marito e padre di suo figlio è in galera da qualche giorno, dopo una rocambolesca fuga in Portogallo, e lei ha da poco superato l'ennesima crisi con tanto di disintossicazione da farmaci. Le sue love story hanno spesso date di scadenza molto ravvicinate e i flash le sono costantemente puntati addosso. Insomma non proprio una qualunque. E il gesto nervoso di mangiarsi le unghie mentre con Matteo legge un messaggio sul cellulare di lui sono un chiaro segno che la pace è solo apparente.



Con Matteo Bobbi, però, pilota con residenza a Londra, "bello e spericolato" come lo ha definito Nina, il ritornello potrebbe cambiare e la pace potrebbe divenatre reale. E chissà che non sia la volta buona. Per ora tra i due tutto sembra andar a gonfie vele. Del futuro non c'è certezza.