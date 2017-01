Kate Upton in lingerie e tacchi a spillo

Le sue curve burrose per il marchio Sam Edelman

31/1/2013

foto Olycom

Il corpo voluttuoso, le forme burrose, il seno esplosivo, così Kate Upton, giovane modella americana, stella di Sports Illustrated, ha conquistato tutti. Una top contro corrente rispetto alle icone anoressiche da passerella. E in bikini o senza, vestita o con tacchi vertiginosi ai piedi tutti la vogliono.

Non ultimo il marchio di calzature Sam Edelman che l’ha eletta testimonial per la sua nuova campagna pubblicitaria: "Sexy e sofisticata", si legge di lei sul Twitter della griffe e Kate è sensuale e irresistibile negli scatti in bianco e nero del fotografo Sebastian Faena, in stile vecchio film di Hollywood, che lei stessa pubblica sul suo profilo.



In lingerie nera, sottoveste o bustier, le curve conturbanti, i tacchi a spillo, lo sguardo da lolita intrigante e malizioso la modella, 21enne, sbaraglia tutta la concorrenza e si aggiudica il titolo di top del momento.