Fontana, naturalmente bella

Federica pizzicata senza trucco per le vie del centro di Milano

31/1/2013

foto Olycom

E' un sorriso dolce, puro, quasi imbarazzato quello che Federica Fontana regala passeggiando per le vie del centro di Milano mentre incrocia lo sguardo dei suoi ammiratori. Accompagnata da un amico a fare shopping la showgirl dagli occhi magnetici si mostra con i capelli sciolti e senza un filo di trucco. La sua è una bellezza elegante e delicata, impossibile da non notare anche in una fredda mattina d'inverno.

Non si vergogna di mostrarsi acqua e sapone anche perché non ne avrebbe motivo. Federica brilla di luce propria senza intervento di trucchi e inganni, ai quali troppo spesso ricorrono i suoi colleghi vittime del patinato mondo dello showbiz. Con un look total black, rigorosamente alla moda, e altrettanto confortevole, vedi i caldi stivaloni, cammina in centro soffermandosi a guardare le vetrine. Il suo primo acquisto l'ha fatto in una nota gioielleria. Quale accessorio migliore per esaltare la naturale bellezza se non un prezioso?