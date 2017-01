Biagio Antonacci al mare è tutta un'altra musica

In Kenya con Paola Cardinale se la spassa tra calcio e coccole

31/1/2013

foto Novella 2000

Biagio Antonacci non ha resistito al richiamo dell'Africa e con Paola Cardinale e i rispettivi figli avuti da relazioni precedenti si è divertito sulla spiaggia di Malindi, così come dimostrano gli scatti di Novella 2000. Abbracci, sorrisi e simpatici travestimenti hanno reso la vacanza del cantante milanese davvero unica. E mentre la compagna sfoggiava un fisico da modella, Biagio ha preferito restare con la maglietta bianca anche in acqua.

Quattro palleggi a calcio con il figlio Giovanni (nato dall'unione con Marianna Morandi, ndr) in riva al mare e poi di corsa a fare un tuffo con la sua famiglia allargata per innescare una “guerra” all'ultimo schizzo. Biagio nonostante gli addominali scolpiti, non è mai stato a torso nudo, a differenza della Cardinale, sua compagna dal 2005, che, a 36 anni, ha evidenziato un fisico da ragazzina tanto che il cantante non le ha mai tolto gli occhi di dosso e più di una volta l'ha marcata stretta. Ma il culmine del divertimento si è manifestato quando Biagio ha "pescato" dall'acqua delle alghe per farne un'originale e bizzarra parrucca suscitando l'ilarità dei suoi cari. Bello vedere che un sex symbol della sua portata abbia anche uno spiccato senso dell'umorismo.