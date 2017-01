Nicole Minetti mostra le gambe

Stacco di coscia hot in camerino

31/1/2013

foto Instagram

Stacco di coscia in camerino per Nicole Minetti intenta a provare un paio di stivali in una boutique in via Montenapoleone a Milano. Dopo décolleté e lato B in bella mostra a Miami insomma l'ex consigliera sfoggia anche le gambe. E su Twitter replica in calze a rete.

Shopping e ancora shopping per la bella Nicole, che dopo aver infiammato le spiagge di Miami con le sue curve mozzafiato, décolleté e lato B in primo piano, è tornata nella grigia città lombarda. Senza il sole, il mare e le sessioni di abbronzatura sul lettino però ci si annoia un po'.



Cosa c'è di meglio quindi di un bel sano giro per negozi super lusso? E allora ecco l'ex consigliera alle prese con la prova stivali. E per vedere meglio l'effetto frangia Nicole si tira su i pantaloni fino all'inguine. Siparietto osé subito immortalato dai paparazzi. Le gambe sono anche il soggetto dell'ultimo scatto postato su Instagram. Avvolte in sensuali calze a rete sono ancora più sexy e provocanti. Miss Minetti sa proprio come sedurre.