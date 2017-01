Caterina Balivo, sexy topless in Kenya

Vacanza focosa per la conduttrice e il compagno Guido Maria Brera

31/1/2013

foto Settimanale Nuovo

Topless involontario, pizzicotto sul lato B e baci infuocati sono piccoli, ma significativi siparietti delle vacanze africane, ormai già finite, di Caterina Balivo e del compagno Guido Maria Brera. Immagini inedite del Settimanale Nuovo che documentano la passione travolgente della coppia lontana dall'Italia e dal piccolo Guido Alberto, lasciato ad Aversa dai nonni materni.

Tornata in forma in tempi record, Caterina non solo ha mostrato un fisico al top con sexy curve al posto giusto, ma in acqua, ha dovuto fare i conti con un costume birichino che le ha fatto sgusciare fuori un seno. La conduttrice, per quanto si sia coperta immediatamente è stata meno veloce dei paparazzi che hanno subito immortalato la scena.



Ma non è finita qui. In riva al mare Brera ha tastato con mano il sinuoso sedere di Caterina con una palpatina niente male. Lei, dal canto suo, ha ricambiato l'affettuoso gesto con un bacio sul collo al suo amore. E mentre, lontano da tutto e tutti, le coccole si sprecavano, il loro bambino di appena 8 mesi meditava vendetta per “l'abbandono”. Sul suo blog la Balivo ha infatti scritto: “Quando sono rientrata dai miei genitori, con lui che mi aspettava sulla porta di casa, ho avuto un'emozione fortissima che si è subito tramutata in una mini tragedia. Appena mio figlio mi ha vista, mi ha guardata, mi ha scrutata e si è girato dall'altra parte. Era offeso! Non partirò mai più senza di lui”.