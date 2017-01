Il calendario delle "signore del letame" tra sterco e compost

Creato dalla Fertile Earth Foundation, ecco 12 mesi dal "profumo" ecologico

30/1/2013

Green Charity presenta “Ladies of Manure”, ovvero signore del letame. Parliamo di un calendario alquanto bizzarro creato dalla Fertile Earth Foundation per evidenziare i benefici del compostaggio. Sexy modelle immerse in sterco di cavallo, coperte da compost pieno di vermi o immerse in una vasca piena di escrementi di pesci sono solo alcune delle immagini da "ammirare" in questo 2013.

foto Splash News

Dalle curve conturbanti le protagoniste del calendario sono state scelte anche per la loro attenzione all'ambiente. Così, a Miami, dove è stato allestito il set fotografico si sono immerse completamente nude in un mucchio di letame. Mentre una modella posa sdraiata in un giardino con le sue parti intime coperte da un compost ricco di vermicelli attivi, un altra fa pipì su un mucchio di letame. Una sexy biondina si immerge, con un doveroso sorriso sulle labbra, nella vasca piena di sterco di cavalli mentre la collega si tuffa in quella che contiene escrementi di pesci. Tra giardinaggio in lingerie e provocanti cavalcate, le giovani ecologiste hanno reso l'idea di come sia possibile salvare l'ambiente.