Satta-De Jong, shopping rossonero

Melissa "si allena" con Winonah

30/1/2013

foto Twitter

Prima delle nozze e di un figlio, Melissa Satta si “allena” con la moglie di un calciatore, l'amica Winonah De Jong (Nigel milita anche lui tra i rossoneri). Cinguettano tra loro, si ritrovano per romantiche cenette di coppia e ora fanno anche shopping insieme. Eccole girare per boutique nel quadrilatero della moda, borsetta alla mano e pronte a tirar fuori il portafoglio. La Satta in jeans skinny e bikers, pellicciotto e sneakers per la De Jong.

Un pranzetto tra ragazze, un giro in boutique da Celine, qualche chiacchiera. La Satta e la moglie di De Jong sembrano molto affiatate. Griffate e amanti dello shopping passeggiano per le vie del centro, mentre il Boa e Nigel pensano al pallone. Di recente melissa ha confessato che nozze e figli arriveranno presto e chissà che l'amica Winonah le stia svelando i trucchi per stare al fianco di un calciatore da brava mogliettina.