Mara Carfagna verso una nuova love story

A braccetto con il deputato Alessandro Ruben

30/1/2013

Mara Carfagna è tornata. Più agguerrita e graffiante che mai. Convince in campagna elettorale nei vari salotti televisivi e pare rasserenata sul piano sentimentale. L'ex ministro "più bella del mondo" sembra infatti aver interrotto il suo periodo da single e a braccetto con Alessandro Ruben si avvia verso una nuova love story...

foto Chi

Nelle immagini di "Chi" l'ex ministro passeggia per Roma accanto al deputato di "Futuro e Libertà", 46 anni, di origini libanesi, separato da poco anche lui. Una passeggiata romantica, a braccetto i due camminano sorridendo, complici e intimi nei gesti e negli sguardi. Poi via insieme sulla stessa auto.



Dopo la rottura con Marco Mezzaroma la Carfagna ha insomma ritrovato un po' di serenità. Ruben, amico e collaboratore parlamentare, con cui ha creato l'associazione "Diritti in cammino", le ha saputo ridare il sorriso e adesso la bella ex ministra sembra rinata. Pronta per una nuova storia d'amore.