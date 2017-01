Alessandra Martines presenta Hugo

L'attrice in topless mentre allatta il figlio

30/1/2013

foto Vanity Fair

Cinquant'anni, una carriera da ballerina e da attrice, un ex marito più grande di lei di 26 anni, un fidanzato più giovane di venti, una figlia adolescente e un piccolino di tre mesi tra le braccia. Alessandra Martines presenta Hugo, il suo secondogenito, avuto dal compagno Cyril Descours attraverso le pagine di Vanity Fair per cui posa in topless mentre allatta il piccolo. I soldi del servizio vanno alla Abio, una onlus che aiuta i bimbi.

Felice e pronta per un terzo figlio (“Facciamo una sorellina” dice a Cyril la Martines), Alessandra è in splendida forma: “Anni di sacrifici, dieta equilibrata e allenamenti oggi mi danno un vantaggio: ho un fisico ancora giovane, elastico – dichiara – Avevo preso pochissimi chili in gravidanza. Non ero certo a dieta, ma all'inizio ho avuto molte nausee che mi hanno tolto l'appetito”.



Cyril ha assistito al parto e sente molto l'istinto paterno: “Davanti a Hugo – dice l'attore – è stato come un deja vu: mi sento nato per fare il padre. Dormiamo poco la notte, e abbiamo meno tempo per noi. Pensiamo di organizzarci con qualche aiuto per tornare a uscire qualche volta la sera”.